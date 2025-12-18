8063 Премиум 4 мобил Х
Названы самые инновационные брокеры России 2025

Первое место по инновационности заняли Т-Инвестиции, также в лидеры вышли брокеры Альфа-Банк и ВТБ.

Фонд «Сколково» (ВЭБ.РФ) создал рейтинг инновационности крупнейших брокерских компаний России. Первое место заняли Т-Инвестиции, еще в тройку вошли Альфа-Банк и ВТБ. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Уровень инновационности брокеров анализировали по 14 критериям из 5 блоков. Эксперты оценивали:

  • онлайн-сервисы и доступность;

  • технологическую интеграцию и API;

  • торговые инструменты и функциональность;

  • клиентский сервис и поддержку;

  • доступность активов и продуктовое предложение.

«Публичный срез по уровню инновационного развития задает честные и понятные правила игры: выигрывает тот, кто быстрее других внедряет инновации, улучшает клиентский опыт и по-новому работает с рисками. Наше исследование подсвечивает критические разрывы в технологиях и сервисах и тем самым формирует устойчивый спрос на новые B2B и B2C решения, создавая рынок для российских финтех стартапов», — сказал управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» Павел Новиков.

Также исследование выявило, что наличие API для передачи отчетности частных клиентов — редкая функция у брокеров. Это значит, что у компаний еще есть высокий потенциал для роста в сфере автоматизации.

