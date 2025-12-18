Бизнес в Забайкальском крае сможет перейти на АУСН с 1 января 2026 года
В Забайкальском крае начнет действовать специальный налоговый режим АУСН. На него можно перейти с 1 января 2026 года.
Также компании и ИП, которые применяют УСН или НПД, смогут перейти на АУСН с 1 числа любого месяца. Для этого надо подать уведомление в налоговую не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу перехода. Об этом сказано на сайте ФНС.
Организации и ИП, которые только создали, могут применять АУСН с даты регистрации.
На АУСН не нужно сдавать отчетность и платить НДС, а также страховые взносы за сотрудников и за себя, если это ИП.
Для применения АУСН у бизнеса должен быть расчетный счет в уполномоченном банке, доходы не должны превышать 60 млн рублей, а количество сотрудников — не больше 5.
Начать дискуссию