8063 Премиум 4 мобил Х
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
АУСН

Бизнес в Забайкальском крае сможет перейти на АУСН с 1 января 2026 года

Компании и ИП Забайкальского края смогут применять автоУСН, которая освободит их от отчетности, НДС и страховых взносов.

В Забайкальском крае начнет действовать специальный налоговый режим АУСН. На него можно перейти с 1 января 2026 года.

Также компании и ИП, которые применяют УСН или НПД, смогут перейти на АУСН с 1 числа любого месяца. Для этого надо подать уведомление в налоговую не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу перехода. Об этом сказано на сайте ФНС.

Организации и ИП, которые только создали, могут применять АУСН с даты регистрации.

На АУСН не нужно сдавать отчетность и платить НДС, а также страховые взносы за сотрудников и за себя, если это ИП.

Для применения АУСН у бизнеса должен быть расчетный счет в уполномоченном банке, доходы не должны превышать 60 млн рублей, а количество сотрудников — не больше 5.

Автор

DataDoc
ЭДО

Как выбрать конструктор документов: чек-лист для бухгалтера и директора

Документы - это кровь бизнеса: договоры, акты, счета. Но чем больше компания растёт, тем сложнее удерживать порядок в шаблонах, реквизитах и версиях. Разбираем, как бухгалтеру и директору выбрать конструктор документов, который экономит время, снижает ошибки и делает процессы прозрачными.

Как выбрать конструктор документов: чек-лист для бухгалтера и директора

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш