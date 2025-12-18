⚡️ Итоги дня: появится дефицит недорогих ноутбуков, МГПУ оставит только педагогические направления, физлица будут ставить кнопку SOS на ввозимые авто
Недорогие ноутбуки в России могут оказаться в дефиците — речь идет об устройствах в ценовом диапазоне 20-30 тыс. рублей. Цены на них за последние три месяца уже выросли примерно на 25%.
МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 1 сентября 2026 года. Студенты будут переведены в другие вузы.
На Wildberries появились капсульные дома с технологией «онлайн-примерки» в виртуальном пространстве. Покупатели маркетплейса теперь могут оформить заказ готового строения.
Wildberries запустил комплексную страховку для пунктов выдачи заказов. Страховой полис для ПВЗ покрывает не только ущерб имуществу, но и ключевые бизнес-риски.
Wildberries начал доставлять готовую еду из «Много лосося». Пока услуга доступна в некоторых районах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Сильнее всего за 2025 год в России выросли суммы в госторгах по транспорту — на 703,12 млрд — до 1,13 трлн. Также значительно увеличились траты на безопасность — до 174,55 млрд и на финансовые услуги и страхование — 168,08 млрд.
Потребительские цены за неделю — с 9 по 15 декабря — выросли на 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 0,7%. Сильнее всего подорожали огурцы — +6,3%. Цены на лук репчатый выросли на 1,2%, на картофель — +1,0%, на яблоки — +0,3%. Помидоры подешевели на 3,2%. Цены также снизились на бананы, морковь (-0,2%), свеклу (-0,1%).
Абхазия с ноября поставила в РФ почти 20 000 тонн мандаринов.
Рекламные бюджеты 100 крупнейших рекламодателей России в классических медиа (без учета перформанс-каналов и спонсорства) в 2025 году достигли 287 млрд рублей, что на 70 млрд больше, чем затраты первой сотни рекламодателей 2024 года.
Минпромторг предложил обязать физлиц устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто. Доля оснащенных SOS-кнопками автомобилей в России составляет 23%. Их количество достигает 12,9 млн.
«Яндекс» показал наушники «Яндекс Дропс» с ИИ-ассистентом Алисой и функцией «Моя память». Устройство позволит использовать возможности ИИ в любой момент, обращаясь к ассистенту голосом.
VK Store создал коллекцию одежды ручной работы совместно с «Мурмуризмом». Каждое изделие связано вручную мастерицами из социально уязвимых групп — пожилыми женщинами, одинокими матерями, женщинами с инвалидностью.
Россияне заинтересовались книгами о малой родине и регионах. С начала года выручка от таких произведений выросла в среднем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Владельцев автомобилей, временно ввезенных в Россию, например, по таможенному режиму, будут штрафовать за нарушения правил тонировки.
«Яндекс Такси» в 2026 году направит еще около 300 млн рублей в развитие услуги такси для детей.
