Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: появится дефицит недорогих ноутбуков, МГПУ оставит только педагогические направления, физлица будут ставить кнопку SOS на ввозимые авто

Подготовили обзор главных событий дня — 18 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Недорогие ноутбуки в России могут оказаться в дефиците — речь идет об устройствах в ценовом диапазоне 20-30 тыс. рублей. Цены на них за последние три месяца уже выросли примерно на 25%.

  • МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 1 сентября 2026 года. Студенты будут переведены в другие вузы.

  • На Wildberries появились капсульные дома с технологией «онлайн-примерки» в виртуальном пространстве. Покупатели маркетплейса теперь могут оформить заказ готового строения.

  • Wildberries запустил комплексную страховку для пунктов выдачи заказов. Страховой полис для ПВЗ покрывает не только ущерб имуществу, но и ключевые бизнес-риски.

  • Wildberries начал доставлять готовую еду из «Много лосося». Пока услуга доступна в некоторых районах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

  • Сильнее всего за 2025 год в России выросли суммы в госторгах по транспорту — на 703,12 млрд — до 1,13 трлн. Также значительно увеличились траты на безопасность — до 174,55 млрд и на финансовые услуги и страхование — 168,08 млрд.

  • Потребительские цены за неделю — с 9 по 15 декабря — выросли на 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 0,7%. Сильнее всего подорожали огурцы — +6,3%. Цены на лук репчатый выросли на 1,2%, на картофель — +1,0%, на яблоки — +0,3%. Помидоры подешевели на 3,2%. Цены также снизились на бананы, морковь (-0,2%), свеклу (-0,1%).

  • Абхазия с ноября поставила в РФ почти 20 000 тонн мандаринов.

  • Рекламные бюджеты 100 крупнейших рекламодателей России в классических медиа (без учета перформанс-каналов и спонсорства) в 2025 году достигли 287 млрд рублей, что на 70 млрд больше, чем затраты первой сотни рекламодателей 2024 года.

  • Минпромторг предложил обязать физлиц устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто. Доля оснащенных SOS-кнопками автомобилей в России составляет 23%. Их количество достигает 12,9 млн.

  • «Яндекс» показал наушники «Яндекс Дропс» с ИИ-ассистентом Алисой и функцией «Моя память». Устройство позволит использовать возможности ИИ в любой момент, обращаясь к ассистенту голосом.

  • VK Store создал коллекцию одежды ручной работы совместно с «Мурмуризмом». Каждое изделие связано вручную мастерицами из социально уязвимых групп — пожилыми женщинами, одинокими матерями, женщинами с инвалидностью.

Коллекция одежды ручной работы от VK Store и «Мурмуризма». Источник.

  • Россияне заинтересовались книгами о малой родине и регионах. С начала года выручка от таких произведений выросла в среднем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

  • Владельцев автомобилей, временно ввезенных в Россию, например, по таможенному режиму, будут штрафовать за нарушения правил тонировки.

  • «Яндекс Такси» в 2026 году направит еще около 300 млн рублей в развитие услуги такси для детей.

