❗ Минтруд до конца 2026 года продлил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

Критерии риска для работодателей не изменились с 2025 года, их действие просто продлят на весь 2026 год.

Минтруд продлил приказ от 30.11.2021 № 838н, который устанавливает индикаторы риска нарушений работодателей. Перечень применяют с 6 января 2025 года, он должен был прекратить действовать 31 декабря 2025, но его продлили до конца 2026 года. Об этом сказано в приказе Минтруда от 19.11.2025 № 658н.

Согласно документу, Роструд при принятии решения о проверках будет оценивать компании по следующим критериям:

  • уровень зарплаты сотрудников. Если 60 и более работников получают ниже МРОТ, а их доля превышает 50% от общей численности, это сочтут потенциальным нарушением;

  • если более 30% сотрудников уволились в течение последнего квартала;

  • систематические нарушения в сдаче отчетности или неточные сведения о численности сотрудников и выплатах в Социальный фонд;

  • массовое сотрудничество с самозанятыми.

Для проверки инспекции (ГИТ) будет достаточно совпадения по одному критерию.

Предприниматели, которые подпадают под индикаторы риска, могут получить доначисление НДФЛ и страховых взносов при переквалификации отношений с самозанятыми, штрафы, а также компанию могут внести в перечень недобросовестных работодателей.

