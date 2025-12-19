💡 ФНС объяснила, как на АУСН из НДФЛ и взносов формируется будущая пенсия

При АУСН налоговики передают в СФР данные на основе поданных сведенийСведения о выплатах физлицам и НДФЛ на АУСН отправляют через личный кабинет уполномоченного банка или ЛК налогоплательщика.

Если у организации на АУСН есть сотрудники, она:

выдает банку поручение на исчисление, удержание и уплату НДФЛ;

передает сведения о начислениях по каждому работнику при каждой выплате зарплаты.

А для правильного формирования страхового пенсионного стажа организация обязана ежемесячно предоставлять в уполномоченные банки по каждому работнику сведения о выплатах, признаваемых объектом обложения страховыми взносами.

Но на практике Сбербанк отправляет компанию формировать реестр выплат на сайте ФНС, пожаловались в чате налоговой.

В связи с этим возник вопрос: что и где должна сформировать организация, чтобы по каждому сотруднику правильно легли начисления НДФЛ и взносов для формирования пенсии.

На АУСН при выплате доходов физлицам налоговики рекомендуют представлять сведения о выплатах и НДФЛ через личный кабинет уполномоченного банка или ЛК налогоплательщика АУСН (вкладка «Сотрудники» — «НДФЛ» — «Новый расчет»).

Сроки такие:

по выплатам за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца — в срок не позднее 25-го числа текущего месяца;

за период с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года.

На основании этих данных налоговая передаст в СФР сведения для персонифицированного пенсионного учета.

Налоговый агент платит удержанный у работника НДФЛ через ЕНС. Средства с ЕНС спишутся в счет уплаты НДФЛ 28 числа текущего месяца на основании представленных расчетов НДФЛ.

