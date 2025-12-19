Страховое возмещение по безотзывным вкладам и счетам эскроу может вырасти

На безотзывные вклады от года до трех лет будет действовать повышенное страховое возмещение в размере 2 млн рублей.

18 декабря 2025 года на портале проектов нормативных актов появился законопроект Минфина об увеличении лимита страхового возмещения с 1,4 до 2 млн рублей.

Такие условия будут действовать для безотзывных вкладов сроком от 1 до 3 лет. Речь идет о депозитах физлиц, адвокатов и нотариусов, которые открыли счета для ведения профессиональной деятельности.

В октябре 2025 года уже подняли лимит для страховки по безотзывным вкладам на три года и больше: она составляет 2,8 млн рублей.

Кроме того, в законопроекте сказано, что с 10 до 30 млн рублей вырастет страховка по счетам эскроу, открытым для покупки или продажи недвижимости.

Более чем в два раза снизятся ставки отчислений в ФОСВ по долгосрочным вкладам в рублях и безотзывным сберсертификатам.

По валютным депозитам ставку поднимут в два раза, чтобы снизить мотивацию банков работать с евро и долларами.

Законопроект будут публично обсуждать до 2 января 2026. Если его примут, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.