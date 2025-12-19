⚡️ Итоги дня: въезд в Москву может стать платным, за незаконное использование слова «ломбард» предложили штрафовать, у WB ребрендинг ПВЗ, самозанятых допустят к выборам

Россияне не смогут уйти раньше с работы в последний рабочий день года. 30 декабря в этом году будет обычным рабочим днем, так как 31 декабря стал выходным из-за переноса.

Въезд в Москву и районы города может стать платным. Госдума приняла закон, который дает мэру право сделать платным въезд. Стоимость въезда и платные зоны будут определены властями Москвы. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Совет Федерации разрешил кандидатам на выборах указать статус самозанятого.

В России хотят создать единую базу китайских автозапчастей. Получение «цифрового паспорта» деталей машины может быть привязано к процедуре одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а производители и официальные поставщики будут обязаны вести такой учет и регулярно обновлять единую базу.

Рынок музыкальных стримингов в России в 2025 году увеличится на 23% в сравнении с прошлым годом до 46 млрд рублей.

Россияне стали чаще переносить отпуск на осень. Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62%.

Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 млн. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск.

У участников Прямой линии Путина изъяли квашеную капусту, мандарины, энергетики, спреи и капли для носа. Также запрещено проносить портативные зарядные устройства, вейпы, огнеопасные изделия, баннеры и флаги, лазерные указки, а также БПЛА.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России штрафы до 300 тыс. рублей за незаконное использование юридическим лицом слова «ломбард» или слов и словосочетаний, производных от данного слова.

У Wildberries впервые появился раздел с персональными итогами года, который позволяет покупателям узнать, каким был их год на платформе.

Wildberries начал ребрендинг пунктов выдачи заказов. В новом официальном брендбуке обновлены рекомендации по оформлению входной зоны, навигации, организации пространства, мебели и общей визуальной концепции.

Wildberries запускает платформу экспресс-доставки еды и товаров. «Экспресс» представляет собой отдельную витрину внутри приложения, где можно выбрать товары, доступные для получения от 1 до 4 часов. На ней представлены самые разные категории со срочным спросом: от продуктов питания и готовой еды до аптечных товаров, живых цветов и продукции повседневного спроса.

Треть россиян включат готовые блюда из магазина в новогоднее меню. Большинство сделают это, чтобы избежать стресса.

Резиденты «Сколково» и «Москва Сити» получат приоритетное право пользования территорией при въезде и парковкой.

ФАС предписала ПИК обеспечить интернет-провайдерам равный доступ в дома.

В Санкт-Петербурге покажут ледовые скульптуры по эскизам ИИ.

Google начала интегрировать в Gemini инструмент для вайб-кодинга приложений Opal. Он дает подсказки и список шагов для создания приложения без кода.