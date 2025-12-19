😧 Только 24% работодателей готовы выплатить годовые премии всем сотрудникам

Если в 2024 году 30% компаний выплатили годовые премии всему коллективу, то в 2025 на этот шаг готовы только 24% организаций.

Под конец 2025 года около 40% сотрудников рассчитывают получить премию. Однако 31% заявил, что в их компаниях нет 13-й зарплаты под Новый год.

Только 24% компаний собираются выплатить премии всем сотрудникам, 18% готовят точечные поощрения для специалистов, 28% вообще не думают о каких-либо бонусах, а 30% еще не приняли окончательного решения о премировании. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

14% сотрудников считают, что не получат премию из-за экономической нестабильности компании.

Мужчины больше надеются на премию: 42% против 39% женщин. 46% молодых сотрудников до 35 лет ожидают дополнительные выплаты. Больше всего уверены в бонусах специалисты, которые зарабатывают больше 150 тыс. рублей в месяц.

По итогам 2024 года 30% компаний выплатили премии всем сотрудникам, а 22% применяли точечную мотивацию.

Узнайте, может ли работодатель установить разный размер праздничных премий, читайте разбор от нашего эксперта!