Роструд ответил, можно ли уйти в декрет не у всех работодателей

Работник может быть в отпуске по уходу за ребенком только по внешнему совместительству.

На сайте Онлайнинспекции спросили – можно ли уйти в отпуск по уходу за ребенком только в организации, где работник – внешний совместитель, а по основному месту работы не уходить.

Ведомство напомнило, что гарантии и компенсации распространяются на совместителей в полном объеме – ч. 2 ст. 287 ТК.

А право на получение пособия сохраняется, если мама или другой человек в декрете выходят на работу или работают из дома (ч. 3 ст. 256 ТК).

