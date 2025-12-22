🏣 В 2026 году еще шесть регионов ввели у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир: перечень и пример расчета

При продаже квартир доход для НДФЛ не может быть меньше 70% кадастровой стоимости, а в некоторых регионах – 100%.

Доход от продажи квартиры, которая была в собственности менее минимального срока, облагается НДФЛ. Если дешево продать дорогую квартиру, то доход насчитают исходя из ее кадастровой стоимости, а не цены в договоре.

В общем случае цену в договоре сравнивают с кадастровой стоимостью, умноженной на 0,7. Но с 2025 года регионы получили право повышать этот понижающий коэффициент.

В 2025 году 8 регионов ввели у себя коэффициент 1 вместо 0,7. В 2026 году этот перечень пополнили еще 6 регионов.

Вот регионы, где при продаже квартир понижающий коэффициент к кадастровой стоимости – 1:

Санкт-Петербург;

Карелия;

Архангельская область;

Астраханская область;

Калининградская область;

Крым;

Краснодарский край;

Татарстан;

Новосибирская область;

Курганская область;

Воронежская область;

Тюменская область;

Новгородская область;

Курская область.

Жители этих регионов будут платить более высокий налог при продаже квартир, чем жители других субъектов РФ.

Пример

Квартиру с кадастровой стоимостью 5 млн руб. покупали за 4 млн и продали тоже за 4 млн.

В Самаре доход будет 4 млн, потому что это больше, чем 5 млн х 0,7. НДФЛ не будет, так как 4 млн — 7 млн = 0.

В Кургане доход будет 5 млн, потому что 5 млн х 1 больше, чем 4 млн. НДФЛ будет (5 млн — 4 млн) х 13% = 130 тыс. рублей.

Более подробно про продажу квартиры дешевле кадастровой стоимости читайте тут.