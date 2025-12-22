🏣 В 2026 году еще шесть регионов ввели у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир: перечень и пример расчета
Доход от продажи квартиры, которая была в собственности менее минимального срока, облагается НДФЛ. Если дешево продать дорогую квартиру, то доход насчитают исходя из ее кадастровой стоимости, а не цены в договоре.
В общем случае цену в договоре сравнивают с кадастровой стоимостью, умноженной на 0,7. Но с 2025 года регионы получили право повышать этот понижающий коэффициент.
В 2025 году 8 регионов ввели у себя коэффициент 1 вместо 0,7. В 2026 году этот перечень пополнили еще 6 регионов.
Вот регионы, где при продаже квартир понижающий коэффициент к кадастровой стоимости – 1:
Санкт-Петербург;
Карелия;
Архангельская область;
Астраханская область;
Калининградская область;
Крым;
Краснодарский край;
Татарстан;
Новосибирская область;
Курганская область;
Воронежская область;
Тюменская область;
Новгородская область;
Курская область.
Жители этих регионов будут платить более высокий налог при продаже квартир, чем жители других субъектов РФ.
Пример
Квартиру с кадастровой стоимостью 5 млн руб. покупали за 4 млн и продали тоже за 4 млн.
В Самаре доход будет 4 млн, потому что это больше, чем 5 млн х 0,7. НДФЛ не будет, так как 4 млн — 7 млн = 0.
В Кургане доход будет 5 млн, потому что 5 млн х 1 больше, чем 4 млн. НДФЛ будет (5 млн — 4 млн) х 13% = 130 тыс. рублей.
Более подробно про продажу квартиры дешевле кадастровой стоимости читайте тут.
