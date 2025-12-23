Банки стали спрашивать о родстве при переводе денег
Банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перевести крупную сумму денег.
Об этом сообщают «РИА Новости». По данным агентства, при желании совершить такой перевод операцию блокируют.
Потом с клиентом связывается сотрудник банка и просит назвать полные данные получателя и его родственную связь с ним.
Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить деньги.
Директор Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров указал, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.
С 1 января 2026 года заработает новый список признаков мошеннических переводов. В него добавили изменение номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП самому себе.
С июля 2024 года ЦБ использовал шесть признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных ЦБ о мошеннических счетах;
нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
Начать дискуссию