Банки стали спрашивать о родстве при переводе денег

Если пытаются перевести крупную сумму, представитель банка может спросить, куда планируется ее потратить.

Банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перевести крупную сумму денег.

Об этом сообщают «РИА Новости». По данным агентства, при желании совершить такой перевод операцию блокируют.

Потом с клиентом связывается сотрудник банка и просит назвать полные данные получателя и его родственную связь с ним.

Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить деньги.

Директор Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров указал, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.

С 1 января 2026 года заработает новый список признаков мошеннических переводов. В него добавили изменение номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП самому себе.

С июля 2024 года ЦБ использовал шесть признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения: