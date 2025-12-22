За неплатежами госкомпаний в закупках будут усиленно следить

Чтобы МСП-поставщики своевременно получали от госкомпаний деньги по контрактам, власти будут вести реестр заказчиков, которые допускают просрочку, а у топ-менеджеров в KPI появится еще один показатель.

Минэкономразвития, Центробанк, Корпорация МСП и деловые объединения создадут рабочую группу, которая будет следить за неплатежами крупных компаний по контрактам по 223-ФЗ.

Власти хотят создать реестр заказчиков, которые допускают просрочку платежей по госконтрактам. Также в KPI топ-менеджеров госкорпораций появится дополнительный показатель — отсутствие задолженностей перед малым и средним бизнесом. Об этом пишут «Ведомости».

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в 2025 году возбудили 1 173 административных дел по неплатежам. Для сравнения, за весь 2024 год этот показатель был 980.

Объем неплатежей в адрес МСП-поставщиков по 223-ФЗ увеличился в 2,7 раза, до 4,03 млрд рублей. В 2024 году было 1,5 млрд. В ФАС поступило 548 обращений в 2025 году и 200 в 2024 году. Служба добилась выплаты задолженности по 730 обращениям, общая сумма составила 5,7 млрд рублей или 70% от заявленной суммы.