📄 Инструктажи по охране труда будут оформлять в электронном виде

Для подписания документов понадобится электронная подпись, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства.

19 декабря 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается перевести в электронный вид оформление документов о прохождении инструктажей по охране труда.

Изменения внесут в ТК.

«Оформление документов, подтверждающих прохождение инструктажей по охране труда, осуществляется работодателем посредством цифровой платформы "Работа России"», - говорится в пояснительной записке.

Для подписи таких документов могут использоваться УКЭП или УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства.

Перевод инструктажей в электронный вид позволит оптимизировать работу крупных промышленных предприятий и государственных компаний, минимизировать возможность фальсификации документов и автоматизировать контроль за прохождением работниками инструктажей, пишут авторы инициативы.

Также законопроект предполагает увеличение продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года, а нормы о переводе в электронный вид документов об инструктажах по охране труда – с 1 сентября 2027.