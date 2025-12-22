8067 ок БСН Мобил
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Охрана труда

📄 Инструктажи по охране труда будут оформлять в электронном виде

Для подписания документов понадобится электронная подпись, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства.

19 декабря 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается перевести в электронный вид оформление документов о прохождении инструктажей по охране труда.

Изменения внесут в ТК.  

«Оформление документов, подтверждающих прохождение инструктажей по охране труда, осуществляется работодателем посредством цифровой платформы "Работа России"», - говорится в пояснительной записке.

Для подписи таких документов могут использоваться УКЭП или УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства.

Перевод инструктажей в электронный вид позволит оптимизировать работу крупных промышленных предприятий и государственных компаний, минимизировать возможность фальсификации документов и автоматизировать контроль за прохождением работниками инструктажей, пишут авторы инициативы.

Также законопроект предполагает увеличение продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года, а нормы о переводе в электронный вид документов об инструктажах по охране труда – с 1 сентября 2027.

Автор

TOT-Consulting

HR-исследование: кто такие амбассадоры культуры и как компании работают с ними

Консалтинговая компания TOT-Consulting представила исследование институтов амбассадоров корпоративной культуры. В выборку вошли 45 компаний (Норникель, РЖД, Газпром нефть, Росатом и др.), 2,2 млн сотрудников и 17 тыс. амбассадоров — людей, которые по собственному желанию помогают компании становиться более человечными, безопасными и эффективными.

HR-исследование: кто такие амбассадоры культуры и как компании работают с ними

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш