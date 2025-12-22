Пользователи жалуются на проблемы с WhatsApp

В WhatsApp не работает отправка и получение сообщений, об этом рассказали больше 1,6 тысяч пользователей.

22 декабря 2025 года пользователи заметили массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp1 (принадлежит компании Meta1, признанной в РФ экстремистской).

На работу сервиса жалуются больше 1,6 тыс. человек. Максимальное количество сообщений от жителей Москвы (59%), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%). Об этом сказано на сайте Сбой.РФ.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что будет постепенно ограничивать работу WhatsApp1 в России из-за нарушения законодательства. Если требования не будут выполнены, мессенджер полностью заблокируют.