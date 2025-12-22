8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Пользователи интернета

Пользователи жалуются на проблемы с WhatsApp

В WhatsApp не работает отправка и получение сообщений, об этом рассказали больше 1,6 тысяч пользователей.

22 декабря 2025 года пользователи заметили массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp1 (принадлежит компании Meta1, признанной в РФ экстремистской).

На работу сервиса жалуются больше 1,6 тыс. человек. Максимальное количество сообщений от жителей Москвы (59%), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%). Об этом сказано на сайте Сбой.РФ.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что будет постепенно ограничивать работу WhatsApp1 в России из-за нарушения законодательства. Если требования не будут выполнены, мессенджер полностью заблокируют.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Автор

Комментарии

1
  • А
    Алейда

    В WhatsApp не работает отправка и получение сообщений, об этом рассказали больше 1,6 тысяч пользователей.

    Уже месяц как ничего не работает

ГлавнаяРозыгрыш