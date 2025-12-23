📆 Роструд: когда рассчитаться с работником, если он уходит в отпуск с последующим увольнением с 31 декабря 2025

Ситуация: работник уходит в отпуск с последующим увольнением по соглашению сторон с выплатой компенсации. Последний рабочий день – 30 декабря 2025 года. С 31 декабря по 11 января 2026 будут выходные праздничные дни, с 12 по 28 января 2026 – отпуск. День увольнения – 28 января.

Когда выплатить компенсацию и выдать трудовую книжку – 30 декабря или 28 января, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Окончательный расчет (выплата заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, иных выплат, причитающихся работнику) при увольнении работника проводится в день прекращения трудового договора – последний день работы работника, а в случае ухода работника в отпуск с последующим увольнением это последний рабочий день перед отпуском, т. е. 30.12.2025 года», — ответил Роструд.

При этом нужно выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК).

Согласно ч. 2 и 3 ст. 84.1 ТК, днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы. Кроме случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).



В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать трудовую книжку и произвести расчет в соответствии со ст. 140 ТК.