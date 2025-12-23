Большинство работников не рассчитывают на годовую премию. Чаще 13-ю зарплату дают в сфере добычи сырья и IT

Только 13% компаний собираются выплатить сотрудникам 13-ю зарплату по итогам 2025 года.

13% опрошенных россиян заявили, что их работодатель выплатит 13-ю зарплату или премию по итогам 2025 года. Из них 8% уточнили, что работодатель выплачивает такую премию ежегодно и планирует сделать это в текущем году. А еще около 5% отметили, что выплаты носят избирательный характер и касаются только отдельных сотрудников или отделов.

Такие результаты опроса получили аналитики платформы hh.ru (исследование есть у «Клерка»).

5% добавили, что обычно такая выплата практикуется, но не в этот раз. Каждый пятый опрошенный еще не знал о планах компании по выплатам, вопрос был еще на стадии решения.

А 60% респондентов заявили, что в их компаниях нет такой практики.

Самые уверенные в получении премии сотрудники работают в Санкт-Петербурге (10%) и Москве (9%).

Также в Москве и Дальневосточном ФО сравнительно много компаний, где будут выборочные выплаты только некоторым сотрудникам (около 6% и 9% соответственно).

Лидерами по доле компаний, где 13-я зарплата – это обычная практика, стали Татарстан (14%), Тюменская область и Башкортостан (по 13%). А в Челябинской области ни один из респондентов не подтвердил гарантированную ежегодную выплату годовой премии.

Наиболее вероятно получить «13-ю зарплату» работникам сферы добычи сырья (21%) и специалистам в области информационных технологий (16%).

Меньше всего шансов на годовую премию в розничной торговле (4%), туристическом и гостиничном бизнесе (4%), а также в автомобильном бизнесе, где ни один из опрошенных не сообщил о ежегодных выплатах.

Наиболее оптимистично настроены работники 35-44 лет (10% рассчитывают на премию), а молодежь 18-24 лет демонстрирует наименьшую уверенность (4%).

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что ”13-я зарплата” как регулярный бонус остается скорее исключительной, чем массовой практикой на российском рынке труда, демонстрируя при этом заметную зависимость от региона и отрасли», — считает Светлана Шабронова, старший юрист hh.ru.

Кому может достаться 13-я зарплата (годовая премия):

в первую очередь, премия полагается сотрудникам, если в коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре прописаны условия ее выплаты ;

для отдельных категорий госслужащих — выплата годовой премии может быть предусмотрена нормативными актами;

бюджетникам в некоторых регионах и муниципалитетах — могут устанавливаться годовые премии через отраслевые соглашения или нормативные акты субъектов РФ;

сотрудникам, достигшим заданных показателей, — если в положении о премировании установлены конкретные критерии (выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий, качество работы).

