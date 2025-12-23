ФНС уточнила, как меняются сроки сдачи отчетности при переходе с УСН на АУСН

Изменение системы налогообложения не влияет на сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности.

С 1 января 2026 организация переходит с УСН на автоУСН. Останутся ли сроки сдачи РСВ, 6-НДФЛ и бухотчета за 2025 год прежними после перехода, спросили в чате ФНС.

Да, изменение системы налогообложения не влияет на сроки представления отчетности, ответили налоговики.

Чтобы вовремя сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.

