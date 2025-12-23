📃 ФНС уточнила, можно ли сдать декларацию УСН без ЭДО

Представить налоговую декларацию можно на бумаге, если фирма не относится к тем, для кого установлено ограничение.

ИП на УСН спросил в чате ФНС – как можно без ЭДО (флешки) сдать за 2025 год УСН-декларацию.

Категории налогоплательщиков, которые представляют декларации (расчеты) в налоговую по установленным форматам в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО, установлены в п. 3 ст. 80 НК, напомнили налоговики.

Это ИП и компании, в том числе новые, численность работников которых превышает 100 человек, а также те, для которых такая обязанность установлена применительно к конкретному налогу или взносам.

Если налогоплательщик не относится к этим категориям – он вправе представить налоговую декларацию лично, через представителя или по почте с описью вложения.

Читайте в нашем разборе, как изменится декларация по УСН за 2025 год.

