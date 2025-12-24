🍴 3,1% ресторанов и кафе закрылись за 2025 год

Несмотря на фактическое закрытие заведений общественного питания, число регистраций такого бизнеса в ЕГРЮЛ и ЕГРИП выросло на 5%.

В ноябре 2025 года число заведений общественного питания сократилось на 3,1% год к году — до 115 тыс. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Карт и клиентов Точка Банка. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Больше всего закрылось суши-баров и пиццерий. Количество точек сократилось на 7,5% и 6,4% соответственно.

Основная причина прекращения деятельности — рост расходов на персонал, аренду и продукты. Также потребительский спрос стал более сдержанным. Например, в ресторанах Москвы с января по октябрь 2025 года число заказов упало на 5%.

Еще одна причина закрытия общепита — часть потребителей перешла в сервисы доставки и стала есть готовую еду. Обороты в этой категории за девять месяцев 2025 года выросли на 32%.

Участники рынка рассказали, что маржинальность ресторанного бизнеса упала почти в два раза: с 20-25% до 10-12%.

Несмотря на закрытие заведений, число регистраций бизнеса в сфере общепита в ЕГРЮЛ и ЕГРИП продолжает расти. Их стало на 5% больше год к году. Такая динамика может говорить о перезапуске бизнеса и тестировании новых форматов.