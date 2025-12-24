Эксперты рассказали, насколько цифровые навыки повышают зарплату в ретейле

Работники, которые применяют ЭДО и CRM-системы, получают на 28 тыс. рублей больше.

Сотрудники торговли могут на 25-49% повысить доход, если освоят востребованные цифровые компетенции. Об этом сообщает hh.ru (исследование есть у «Клерка»).

Специалистам розничной торговли, от которых не требуются диджитал-навыки, работодатели в вакансиях предлагают 58,3 тыс. руб.

А медианная предлагаемая зарплата в вакансиях, где указаны цифровые навыки, гораздо выше:

работа с терминалами сбора данных (ТСД): +25% (72,6 тыс. руб.);

работа с электронным документооборотом (ЭДО): +26% (73,3 тыс.);

работа в CRM-системах: +49% (86,6 тыс. руб.).

Розничная торговля трансформируется под влиянием цифровых технологий и переходит от учета на бумаге к автоматизированным процессам управления товарными запасами, клиентскими базами и документацией, что требует от сотрудников новых компетенций.

«Спрос на специалистов со знанием ТСД за последние два года вырос на 26%, с навыками работы в CRM-системах — на 51%. Вакансий, в которых требуется навык работы в ЭДО, в 2025 году было открыто в 3,5 раза больше, чем в 2023 году», — уточнила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Такой рост обусловлен массовым внедрением ЭДО. Владение цифровыми компетенциями открывает перед работниками новые возможности для карьерного роста и повышения дохода, считает эксперт.

