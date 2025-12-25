8081 Каталог Моб
При разработке ГИС за счет госсубсидии исключительные права на ПО получат РФ, регион или муниципалитет

Возможность выделять субсидии на разработку ГИС добавят в Бюджетный кодекс.

В Бюджетном кодексе пропишут возможность выделения субсидий бюджетным и автономным учреждениям на развитие государственных информационных систем (ГИС). Такой законопроект разработал Минфин, документ опубликован 23 декабря 2025 года на портале проектов НПА.

Инициатива разработана для развития изменений, предусмотренных законом, который позволяет создавать и эксплуатировать ГИС за счет бюджетных средств. 

Законопроект указывает, что в случае предоставления субсидий на информационные системы исключительные права на созданное или приобретенное ПО и другие IT-продукты, а также на технические средства получат РФ, регион или муниципалитет.

А при определении предельного размера субсидий не будут учитываться выплаты в рамках концессионных договоров, соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, заключенных до дня вступления указанного закона в силу.

