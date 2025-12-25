👉 ФНС разъяснила, как платить страховые взносы за директора двух компаний

Если физлицо осуществляет полномочия ЕИО в нескольких компаниях – взносы платит каждая из них.

Ситуация: у двух учредителей два ООО, один из них генеральный директор в обеих организациях. В одном ООО он получает зарплату, платятся все взносы, а во втором – нет.

Нужно ли будет по второму ООО за гендиректора оплачивать страховые взносы с 1 января 2026 года, спросили налоговую службу.

Если физлицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в нескольких коммерческих организациях, то минимальная база для исчисления страховых взносов определяется исходя из размера МРОТ каждой организацией, ответили налоговики.