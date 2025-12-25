8085 КПК БСН Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Страховые взносы

👉 ФНС разъяснила, как платить страховые взносы за директора двух компаний

Если физлицо осуществляет полномочия ЕИО в нескольких компаниях – взносы платит каждая из них.

Ситуация: у двух учредителей два ООО, один из них генеральный директор в обеих организациях. В одном ООО он получает зарплату, платятся все взносы, а во втором – нет.

Нужно ли будет по второму ООО за гендиректора оплачивать страховые взносы с 1 января 2026 года, спросили налоговую службу.

Если физлицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в нескольких коммерческих организациях, то минимальная база для исчисления страховых взносов определяется исходя из размера МРОТ каждой организацией, ответили налоговики.

Автор

БАЗАР
Инвестиции

Топ-10 ошибок начинающих инвесторов в 2025 году и как их избежать

Каждое новое поколение инвесторов приходит на рынок с одинаковыми надеждами и с теми же ошибками. Ниже — 10 распространенных ловушек, в которые попадают новички в 2025 году, и простые способы не наступить на эти грабли.

Топ-10 ошибок начинающих инвесторов в 2025 году и как их избежать

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш