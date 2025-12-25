😮 Рост зарплат только из-за дефицита кадров прекратился

Нехватка квалифицированных специалистов сохраняется, но повышать зарплаты будут только стратегически важным работникам.

Время, когда зарплаты росли из-за нехватки людей, подошло к концу. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

«Время, когда зарплаты быстро росли для многих профессий просто из-за дефицита кадров, подошло к концу. Но при этом, несмотря на увеличение числа резюме в 2025 году, реальный дефицит качественных специалистов сохраняется. Просто найти "кого-нибудь" стало чуть проще, а вот закрыть сложную вакансию профи – нет», — написали эксперты.

Высокую ценность будут иметь те сотрудники, кто создает или защищает конкурентное преимущество компании, владеет редкими или критически важными технологиями, а также те, чья работа напрямую влияет на финансовый результат или безопасность бизнеса.

Общий прирост доходов в IT ожидается на уровне 8-10% к 2026 году. А для стратегически важных специалистов (архитекторов, DevOps, senior-разработчиков, ML-инженеров) — на 12-15%.

Высокие зарплаты сохранятся в узких нишах IT (программистов Kotlin и Go): их средняя зарплата будет на уровне 350-370 тыс. рублей из-за их редкости и востребованности.

Вырастут на 10-12% доходы врачей узких специальностей – стоматологов, репродуктологов.

Специалисты по управлению капиталом и рисками могут ожидать прирост зарплат в 8-10%.

Спрос на квалифицированных рабочих будет смещаться в сторону качества. Зарплаты опытных специалистов вырастут на 7-10%, а инженеров — на 9-12% к 2026 году.