Налоговики рассказали, как дистанционно закрыть ИП

Заявление о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя можно заполнить онлайн и удаленно подписать с помощью УКЭП.

Электронные сервисы ФНС позволяют удаленно не только открывать бизнес, но и прекращать деятельность.

Например, ИП может дистанционно подать заявление о прекращении деятельности. Документ нужно заполнить по форме № Р26001. Заявление формируется в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Об этом сказано в чате ФНС.

Подписать документы можно мобильной подписью с телефона через приложение ФНС «Моя подпись». Чтобы выпустить УКЭП в приложении, нужна зарегистрированная биометрия.