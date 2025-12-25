На встрече с Путиным бизнес заявил о необходимости скорейшего снижения ключевой ставки

В 2026 году бизнес ждет ключевую ставку, близкую к однозначной цифре.

24 декабря 2025 года Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с предпринимателями, во время которой представители бизнеса заявили о важности динамичного снижения ключевой ставки.

«Мы обсуждали макроэкономические вопросы, в частности, <…> может быть, более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года», — сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

На заседании 19 декабря 2026 года Центробанк принял решение понизить ключевую ставку только на 0,5% — до 16% годовых. Предприниматели считают, что это мало, значение должно быть близким к однозначной цифре.