Путин пообещал изменить подход к экологическим платежам

К 2030 году экологические платежи вырастут в 20 раз, что очень беспокоит предпринимателей, поэтому Президент поручил Минприроды пересмотреть подход.

24 декабря 2025 года Президент Владимир Путин на закрытой встрече с представителями бизнес-сообщества поручил Минприроды выработать более взвешенный подход к экологическим платежам.

Сейчас предпринимателей беспокоят неналоговые платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. Они стали повышаться с января 2025 года, а к 2030 их планируют увеличить в 20 раз.

«Фактически [Президент] на встрече дал поручение [главе] Минприроды Александру Александровичу Козлову до мая проработать вопрос о более взвешенном подходе к этим платежам, которые в 2027-2028 году должны по экспоненте вырасти, что называется», — сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Недавно мы писали, что большинство предпринимателей не понимают связи между неналоговыми платежами и услугами, которые они получают на выходе.