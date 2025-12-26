Голикова назвала отрасли, где самая высокая потребность в кадрах
Высокая потребность в кадрах наблюдается в обрабатывающей промышленности, логистической сфере и в строительстве, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
«Самая большая потребность формируется в следующих отраслях:
это обрабатывающая промышленность – 1,7 миллиона человек;
транспортная и логистическая сферы – 925 тысяч человек;
строительство – 670 тысяч человек.
И что интересно, на самом деле, еще и торговля, работодатели, которые работают в сфере торговли, к 2032 году заявляют 980 тысяч человек», — отметила Голикова на заседании Госсовета во вопросам подготовки кадров.
По ее словам, потребность в кадрах к 2032 году увеличится на 500 тыс. человек.
Особенно востребованы будут специалисты со средним профессиональным образованием, в том числе квалифицированные рабочие и операторы оборудования для производственных секторов экономики.
