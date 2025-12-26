Голикова назвала отрасли, где самая высокая потребность в кадрах

Больше всего работников требуется в промышленности, логистике, строительстве и торговле.

Высокая потребность в кадрах наблюдается в обрабатывающей промышленности, логистической сфере и в строительстве, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Самая большая потребность формируется в следующих отраслях: это обрабатывающая промышленность – 1,7 миллиона человек;

транспортная и логистическая сферы – 925 тысяч человек;

строительство – 670 тысяч человек. И что интересно, на самом деле, еще и торговля, работодатели, которые работают в сфере торговли, к 2032 году заявляют 980 тысяч человек», — отметила Голикова на заседании Госсовета во вопросам подготовки кадров.

По ее словам, потребность в кадрах к 2032 году увеличится на 500 тыс. человек.

Особенно востребованы будут специалисты со средним профессиональным образованием, в том числе квалифицированные рабочие и операторы оборудования для производственных секторов экономики.