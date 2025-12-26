8085 КПК БСН Моб
Кадры

Голикова назвала отрасли, где самая высокая потребность в кадрах

Больше всего работников требуется в промышленности, логистике, строительстве и торговле.

Высокая потребность в кадрах наблюдается в обрабатывающей промышленности, логистической сфере и в строительстве, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Самая большая потребность формируется в следующих отраслях:

  • это обрабатывающая промышленность – 1,7 миллиона человек;

  • транспортная и логистическая сферы – 925 тысяч человек;

  • строительство – 670 тысяч человек.

И что интересно, на самом деле, еще и торговля, работодатели, которые работают в сфере торговли, к 2032 году заявляют 980 тысяч человек», — отметила Голикова на заседании Госсовета во вопросам подготовки кадров.

По ее словам, потребность в кадрах к 2032 году увеличится на 500 тыс. человек.

Особенно востребованы будут специалисты со средним профессиональным образованием, в том числе квалифицированные рабочие и операторы оборудования для производственных секторов экономики.

Автор

Комментарии

10
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Блин....

    когда начинал читать статью так надеялся, что требуются ещё заместители председателю правительства

  • G
    Galina35

    Прекрасные отрасли где бы себя реализовала гражданка Голикова, за станок, за прилавок, в конце концов раствор месить, водителем, просто масса профессий в которых некогда ходить в дизайнерских костюмах и душить кресло свои задом.

    "будут специалисты со средним профессиональным образованием" начали выслуживаться.

