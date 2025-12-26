ФНС объяснила, что будет с КЭП директора после его увольнения

Документы, ранее подписанные квалифицированной электронной подписью руководителя, будут действительны, если переданы по ТКС или есть метка доверенного времени.

В чате ФНС спросили – сохранит ли свое действие КЭП прежнего директора филиала при снятии его с должности и увольнении.

Будут ли действительными документы и отчетность, подписанные им с помощью КЭП на основании ранее выданной нотариальной доверенности от директора иностранной организации, задал вопрос пользователь.

«Для отзыва сертификата прежнего руководителя филиала необходимо представить в налоговый орган заявление о прекращении действия КЭП. Подать такое заявление может новый руководитель филиала», — пояснили налоговики.

Электронные документы, ранее подписанные такой КЭП (до момента отзыва сертификата), будут действительны — при наличии метки доверенного времени или если они были представлены через ТКС.

