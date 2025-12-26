В Общественной палате перечислили тех, кто не должен работать в выходные и праздники

Новогодние праздники будут длиться 12 дней. В этот период работодатели смогут вызвать на работу не всех сотрудников.

Работодатели не могут привлекать к работе в праздничные и выходные дни беременных сотрудниц и несовершеннолетних.

«Нельзя привлекать к работе в выходные, даже при наличии согласия, беременных женщин и несовершеннолетних (кроме работников творческих профессий)», — сказал член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Для вызова на работу в выходные других сотрудников, нужно получить их письменное согласие. В некоторых случаях у работников не должно быть медицинского запрета. Например, у женщин с детьми до трех лет, инвалидов, у тех, кто ухаживает за инвалидами, у родителей-одиночек.

Важно помнить, что работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Если работодатель нарушит нормы ТК, ему будут грозить штрафы: 70 тыс. рублей для компаний, 20 тыс. — для ИП или должностных лиц.

Новогодние праздники будут длиться с 31 декабря по 11 января 2026 года.

