💡 В сервисе ФНС «Старт Бизнеса Онлайн» появились новые опции

Оператора фискальных данных (ОФД) и оператора ЭДО теперь можно сразу выбрать в сервисе «Старт Бизнеса Онлайн».

Сервис «Старт Бизнеса Онлайн» дополнили двумя новыми опциями: выбор оператора фискальных данных (ОФД) и оператора электронного документооборота (ОЭДО), сообщила ФНС.

Оператор ФД понадобится всем, кто ведет расчеты с физлицами и применяет ККТ.

Оператор ЭДО нужен для обеспечения электронного взаимодействия с налоговиками и контрагентами.

На сегодня данные услуги в рамках сервиса предоставляют ВТБ, Газпромбанк и Точка Банк.

Комплексный сервис реализуется в рамках эксперимента, предусмотренного постановлением Правительства от 13.02.2024 № 144. Он работает с 1 марта 2024 года и позволяет зарегистрировать бизнес онлайн, получить КЭП для юрлица или ИП без личного визита и дистанционно открыть банковский счет. Это возможно благодаря удаленной идентификации пользователя с помощью Единой биометрической системы.