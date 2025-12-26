Нилов: введение шестидневной рабочей недели повлечет негативные последствия

Нужно стремиться к тому, чтобы люди меньше работали и больше тратили времени на себя.

Шестидневная рабочая неделя будет иметь негативные последствия для россиян, ее введение в Госдуме не обсуждают.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили времени на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели», — сказал Нилов.

Он добавил, что сейчас, если человек работает шесть дней вместо пяти, дополнительный день ему оплачивают по двойному тарифу или дают дополнительный выходной. Если же рабочая неделя станет шестидневной, то никакой двойной оплаты уже не будет, а это нельзя считать справедливым.

Ранее Геннадий Онищенко заявил ровно наоборот — что в России пора вводить шестидневную рабочую неделю.