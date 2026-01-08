Расширен реестр доверенных онлайн-магазинов

В декабре 2025 года в России подвели итоги оценки интернет-ретейлеров по методикам рейтинга доверенных онлайн-площадок.

Были отмечены достижения шести крупных онлайн-сервисов по итогам работы:

«Лемана Про» — лучший веб-сервис для людей с нарушениями зрения .

«АШАН» — сервис, впервые вошедший в число кандидатов в доверенные онлайн-площадки.

«Магнит» — прогресс года среди доверенных онлайн-площадок

«ВкусВилл» — 3 место среди доверенных онлайн-площадок.

Ozon — 2 место среди доверенных онлайн-площадок.

Wildberries — 1 место среди доверенных онлайн-площадок.

Также расширился список кандидатов на включение в реестр доверенных онлайн-площадок — включена сеть «Ашан».

В 2024 году в число кандидатов в доверенные площадки входили «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Слата», «МегаМаркет», Lamoda, «О'КЕЙ» и «Спортмастер».

Внесение в список кандидатов означает, что площадка заключила соглашение о взаимодействии с Росаккредитацией и ведет проработку подключения к ее реестрам для проверки данных о товарах. Включение новых участников в реестр подтверждает их стремление демонстрировать свою надежность и ответственность перед клиентами. Это означает, что покупатели смогут быть уверены в качестве приобретаемых товаров и услуг на их площадках.

«Расширение реестра доверенных онлайн-площадок — это системный шаг в реализации государственной политики по созданию безопасной и качественной цифровой среды для потребителей. Мы видим, как ведущие маркетплейсы, включая новых кандидатов, берут на себя повышенные обязательства. Это напрямую работает на укрепление доверия к отечественному рынку и стимулирует честную конкуренцию, где главный выигрыш — у российского покупателя. Реестр становится эффективным инструментом в борьбе с контрафактом. Он создает честные условия для легальных производителей и стимулирует маркетплейсы к ответственному партнерству», — сказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

Цель реестра — стимулировать прозрачность работы онлайн-площадок. Так, маркетлейсы могут продемонстрировать, что продавцы товаров имеют сертификаты и декларации соответствия, борются с контрафактом и ответственно относятся к персональным данным и защите прав потребителей.

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что благодаря реестру строгие стандарты стимулируют реальные улучшения в области качества: маркетплейсы активнее работают с отзывами, внедряют удобные каналы поддержки и эффективнее взаимодействуют с ведомством по вопросам защиты прав потребителей. Сокращение разрыва между лидерами и аутсайдерами рейтинга говорит о том, что высокие стандарты качества сервиса становятся общим трендом, а не исключением.