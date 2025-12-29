Слуцкий не поддержал идею о шестидневной рабочей неделе

Депутат считает, что нужно улучшать условия труда и повышать зарплаты, а не закручивать гайки.

Введения шестидневной рабочей недели не решит экономических проблем страны, считает депутат Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал инициативу академика РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадия Онищенко, который выступил за переход на шестидневку и рассказал, что это не скажется негативно на здоровье работников.

Слуцкий уверен, что России нужна экономика высокой производительности, а не шестидневка.

«Вместо улучшения условий труда и повышения заработной платы работающим россиянам предлагается еще сильнее закрутить гайки – работая больше, но получая столько же. ЛДПР не допустит попыток превратить наших граждан в крепостных, вынужденных пахать без отдыха», — заявил парламентарий.

По его мнению, чрезмерные рабочие нагрузки негативно влияют на здоровье и психологическое состояние людей. Кроме того, у каждого человека есть семья, дети, свои интересы и обязанности вне работы, а также увлечения и хобби.