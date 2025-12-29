8081 Каталог Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: стресс от нехватки денег убивает быстрее инфаркта, MAX приравняли к паспорту, а мошенники обещают пожизненную выплату дивидендов

Подготовили обзор главных событий дня — 29 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года. В настоящее время запрет на экспорт бензина из России действует для всех участников рынка до конца текущего года.

  • На СПБ Бирже назвали внеплановые ремонты НПЗ одной из причин удорожания топлива.

  • МВД предупредило, что мошенники стали похищать деньги, используя схему с обещанием пожизненной выплаты дивидендов. Для получения выплат злоумышленники просят взять кредит.

  • ВТБ выплатил дивиденды впервые за четыре года. Акционеры получили 276 млрд рублей (без ущерба для капитала банка). Большая часть этих средств пошла в госбюджет. 

  • Почти 30% россиян назвали достижением года уход с нелюбимой работы. Это оказалось самой распространенной позитивной переменой в карьере опрошенных, особенно у женщин и молодежи 18-24 лет.

  • Количество операций с использованием банковских карт в третьем квартале 2025 года снизилось на 3% год к году. По итогам первых девяти месяцев 2025 доля безналичных расчетов составила 87,8%. К 2030 году показатель может превысить 90%.

  • Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ в жилых домах.

  • Минсельхоз и Минпромторг начали работу над поправками к закону о торговле, призванными стабилизировать цены на продукты питания. Ретейлеров и поставщиков обяжут заключать долгосрочные контакты.

  • ГИБДД разрешит сдавать экзамены на права без предъявления медицинских справок. Это связано с тем, что с 1 марта 2027 года все медсправки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный вид и собраны в едином федеральном реестре, к которому будет иметь доступ МВД.

  • Минпросвещения объявило 2026 Годом дошкольного образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

  • Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение о временном переводе служебного транспорта правительства региона и администрации Петропавловска-Камчатского в режим бесплатного такси. Такое решение поможет жителям в условиях сохраняющихся сложностей с работой общественного транспорта.

  • Средняя стоимость авиабилетов после новогодних каникул снизится на 23% по внутренним направлениям и на 29% — по зарубежным.

  • В 2025 году россияне реже покупали живые елки. Число их продаж в нынешнем праздничном сезоне оказалось на 12% ниже, чем в прошлом. Медианная цена живых елей составила 3 213 рублей, а медианная стоимость искусственной ели — 4 340 рублей.

  • MAX приравняли к паспорту. Владимир Путин подписал закон, разрешающий подтверждать возраст через MAX при покупке сигарет, алкоголя и энергетиков.

  • Студентов перевели на электронные билеты и зачетки в MAX. Президент подписал соответствующий закон. Бумажные документы сохранят только для вузов, связанных с обороной и безопасностью, а остальные студенты смогут получить их на бумаге лишь по личному заявлению.

  • МТС запустила пилотный проект, который позволит владельцам iPhone и Apple Watch бесконтактно оплачивать покупки с баланса телефона. Для оплаты не нужны дополнительные приложения и подключение к интернету

  • Стресс из-за недостатка денег убивает быстрее инфаркта. Эксперты из американской клиники Мэйо пришли к выводу, что бедность повышает риск смерти на 60%, а сердечный приступ — всего на 10%.

Автор

Комментарии

2
ГлавнаяРозыгрыш