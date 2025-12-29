⚡️ Итоги дня: стресс от нехватки денег убивает быстрее инфаркта, MAX приравняли к паспорту, а мошенники обещают пожизненную выплату дивидендов

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года. В настоящее время запрет на экспорт бензина из России действует для всех участников рынка до конца текущего года.

На СПБ Бирже назвали внеплановые ремонты НПЗ одной из причин удорожания топлива.

МВД предупредило, что мошенники стали похищать деньги, используя схему с обещанием пожизненной выплаты дивидендов. Для получения выплат злоумышленники просят взять кредит.

ВТБ выплатил дивиденды впервые за четыре года. Акционеры получили 276 млрд рублей (без ущерба для капитала банка). Большая часть этих средств пошла в госбюджет.

Почти 30% россиян назвали достижением года уход с нелюбимой работы. Это оказалось самой распространенной позитивной переменой в карьере опрошенных, особенно у женщин и молодежи 18-24 лет.

Количество операций с использованием банковских карт в третьем квартале 2025 года снизилось на 3% год к году. По итогам первых девяти месяцев 2025 доля безналичных расчетов составила 87,8%. К 2030 году показатель может превысить 90%.

Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ в жилых домах.

Минсельхоз и Минпромторг начали работу над поправками к закону о торговле, призванными стабилизировать цены на продукты питания. Ретейлеров и поставщиков обяжут заключать долгосрочные контакты.

ГИБДД разрешит сдавать экзамены на права без предъявления медицинских справок. Это связано с тем, что с 1 марта 2027 года все медсправки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный вид и собраны в едином федеральном реестре, к которому будет иметь доступ МВД.

Минпросвещения объявило 2026 Годом дошкольного образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение о временном переводе служебного транспорта правительства региона и администрации Петропавловска-Камчатского в режим бесплатного такси. Такое решение поможет жителям в условиях сохраняющихся сложностей с работой общественного транспорта.

Средняя стоимость авиабилетов после новогодних каникул снизится на 23% по внутренним направлениям и на 29% — по зарубежным.

В 2025 году россияне реже покупали живые елки. Число их продаж в нынешнем праздничном сезоне оказалось на 12% ниже, чем в прошлом. Медианная цена живых елей составила 3 213 рублей, а медианная стоимость искусственной ели — 4 340 рублей.

MAX приравняли к паспорту. Владимир Путин подписал закон, разрешающий подтверждать возраст через MAX при покупке сигарет, алкоголя и энергетиков.

Студентов перевели на электронные билеты и зачетки в MAX. Президент подписал соответствующий закон. Бумажные документы сохранят только для вузов, связанных с обороной и безопасностью, а остальные студенты смогут получить их на бумаге лишь по личному заявлению.

МТС запустила пилотный проект, который позволит владельцам iPhone и Apple Watch бесконтактно оплачивать покупки с баланса телефона. Для оплаты не нужны дополнительные приложения и подключение к интернету