Представители каких профессий будут работать в новогодние праздники 2026

Не будут отдыхать те, кто занимается жизнеобеспечением и поддержанием безопасности.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, кто будет работать во время новогодних выходных.

«Во-первых, работают специалисты, которые занимаются жизнеобеспечением и поддержанием безопасности. На смены выходят сотрудники экстренных служб, спасатели, полицейские, медики, работники коммунального хозяйства и дорожных служб, энергетики. Все, кто ежедневно обеспечивают жизнь городов и поселков», — сказала депутат.

Также выйдут на работу сотрудники предприятий, на которых нельзя на несколько дней остановить производственные конвейеры, работники общественного транспорта, аптек и магазинов.

«Курьеры уже 1 января повезут новогодние заказы. Многие семьи в каникулы идут в театры, музеи, встречаются с друзьями в кафе. Обеспечивают этот праздничный досуг артисты и другие работники сферы культуры, повары, официанты», — добавила Стенякина.

Новогодние праздники этой зимой продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.