📚 ФНС: можно ли вести одну книгу учета доходов на несколько патентов

Если у ИП несколько патентов – можно ли вести одну книгу, в которой будут отражены доходы по всем патентам, спросили в чате ФНС.

Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН, а также порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 N ЕА-7-3/816@.

Номер патента на право применения ПСН налогоплательщик указывает при заполнении титульного листа книги учета доходов, уточнили налоговики.

То есть при нескольких патентах одной книгой не обойтись.