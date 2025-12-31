ФНС опубликовала методические рекомендации для уплаты НДС на УСН

Чтобы закрыть все вопросы бизнеса об уплате НДС в 2026 году, налоговики выпустили методичку.

Для бизнеса на УСН, который с 2026 года начнет платить НДС, налоговики подготовили методические рекомендации.

В них можно узнать:

когда у компаний и предпринимателей возникает обязанность по уплате НДС с января 2026;

как считается объем доходов;

какую ставку следует выбрать;

как рассчитать НДС по длящимся договорам, заключенным до 1 января 2026 года;

в какой срок представлять декларации;

как восстановить «входной» НДС;

как подать заявления для вычетов по этому налогу.

«Плательщик УСН, который обязан платить НДС с 1 января 2026 года, вправе применять общеустановленные ставки НДС (22%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок НДС 5% или 7%», — сказано на сайте ФНС.

С 1 января 2026 года НДС обязан платить бизнес с доходом больше 20 млн рублей. Если сумма меньше, то компании и ИП получат освобождение. Оно предоставляется автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.