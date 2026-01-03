⚡ ФНС: за директоров на СВО не надо платить взносы с МРОТ
Директор, который по мобилизации или по контракту находится на СВО, не выполняет в это время обязанности ЕИО, а значит и взносы за него платить не надо.
С 2026 года ввели взносы с МРОТ за директоров без зарплаты. Это касается всех, в том числе мобилизованных и контрактников, которые находятся на СВО, поясняла ранее ФНС.
Но теперь налоговики выработали иную позицию относительно участников СВО.
ФНС выпустила письмо от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@ в котором говорится, что за таких директоров платить взносы с МРОТ не надо.
Причины такие:
эти люди выполняют задачи, возложенные на Вооруженные силы РФ, а не полномочия единоличного исполнительного органа;
у этих людей отсутствует возможность фактически управлять организацией (исполнять трудовые функции).
Данная позиция согласована с Минфином.
