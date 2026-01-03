8092 ОК Общ моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Страховые взносы

⚡ ФНС: за директоров на СВО не надо платить взносы с МРОТ

Директор, который по мобилизации или по контракту находится на СВО, не выполняет в это время обязанности ЕИО, а значит и взносы за него платить не надо.

С 2026 года ввели взносы с МРОТ за директоров без зарплаты. Это касается всех, в том числе мобилизованных и контрактников, которые находятся на СВО, поясняла ранее ФНС.

Но теперь налоговики выработали иную позицию относительно участников СВО.

ФНС выпустила письмо от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@ в котором говорится, что за таких директоров платить взносы с МРОТ не надо.

Причины такие:

  • эти люди выполняют задачи, возложенные на Вооруженные силы РФ, а не полномочия единоличного исполнительного органа;

  • у этих людей отсутствует возможность фактически управлять организацией (исполнять трудовые функции).

Данная позиция согласована с Минфином.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум