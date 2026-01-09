Надбавку к пенсии на уход предлагают увеличить

Пенсию на уход могут повысить с 1 300 рублей до МРОТ.

Депутаты от ЛДПР предлагают увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня МРОТ. Такое право будет у лиц, достигших 80 лет, инвалидов I группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы.

Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы, пишут РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда», — говорится в пояснительной записке.

Документ не устанавливает дополнительных обязательных требований к лицам, осуществляющим уход за этими категориями пенсионеров, об их трудоспособности или отсутствии занятости.

Депутат Леонид Слуцкий считает, что действующий размер надбавки в 1 300 рублей едва ли соответствует реалиям.

«Каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники», — заявил депутат.

В соответствии с действующим законодательством потратить эту сумму россияне смогут как на оплату сиделки, так и на другие нужды.