Можно ли перейти на АУСН, если есть счет в ликвидированном банке

Если банк ликвидирован – открытый счет не будет основанием для отказа в переходе на автоУСН.

Компания решила перейти на АУСН и заказала справку о расчетных счетах. Из справки узнали, что есть запись об открытом расчетном счете в банке «Банк24.ру», у которого давно уже была отозвана лицензия и банк был ликвидирован. Но запись до сих пор осталась.

Помешает ли эта информация при переходе на АУСН, спросили в чате ФНС.

Если банк ликвидирован, то это не является основанием для отказа в переходе на применение автоУСН, ответили налоговики.