Как на АУСН показать в доходах сумму с агентскими процентами

Сумму удержанного агентом вознаграждения вносят как операцию взаимозачета, так как она включается в доходы.

ИП сдает помещения в аренду на основании агентского договора с компанией, которая всем занимается. Она перечисляет выручку на расчетный счет за минусом своего вознаграждения.

Если агента обязать в платежках указывать полную сумму дохода, будет ли банк будет понимать, какую сумму дохода отразить в АУСН, спросили в чате ФНС.

В данном случае операцию по поступлению денежных средств на расчетный счет банк будет размечать как «приход», ответили налоговики.

Сумму удержанного агентом вознаграждения налогоплательщик вносит самостоятельно в ЛК автоУСН как операцию взаимозачета. Так как в целях формирования налоговой базы она включается в доходы и в расходы (при применении объекта налогообложения «доходы минус расходы»).

