Минфин объяснил, когда гранты не учитывают в доходах для налога на прибыль

Средства в виде гранта не учитывают в доходах, если они соответствуют условиям НК и используются в заданных целях.

В письме от 28.11.2025 № 03-03-07/116223 Минфин разъяснил, как в целях налога на прибыль учитывать доход в виде гранта.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, перечислены в ст. 251 НК. Это исчерпывающий перечень, напомнило ведомство.

Перечень средств, признаваемых средствами целевого финансирования, не учитываемыми для налогообложения прибыли, установлен подп. 14 п. 1 ст. 251 НК. К средствам целевого финансирования относятся в том числе гранты.

Для целей налога на прибыль грантами признаются только те средства, в отношении которых соблюдены условия, перечисленные в положениях абз. восьмого и десятого подп. 14 п. 1 ст. 251 НК.

Таким образом, если средства, полученные в виде гранта, соответствуют подп. 14 п. 1 ст. 251 НК, то они не учитываются в доходах для целей налогообложения прибыли при их целевом использовании.

