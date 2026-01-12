🛍️ Порог беспошлинного ввоза для онлайн-покупок в течение двух лет будет 200 евро

В течение двух лет порог беспошлинной торговли в сфере e-commerce составит 200 евро, но в дальнейшем эту сумму могут пересмотреть.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на два года установил порог беспошлинного ввоза товаров для онлайн-покупок на уровне 200 евро. Также есть возможность его пересмотреть в дальнейшем.

Если заказ превысит 200 евро, то будут удерживать таможенную пошлину в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не меньше 1 евро за 1 кг. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ЕЭК.

Для отдельных видов товаров определят особые ставки таможенных пошлин. Например, для автомобилей.

Новый порядок начнет действовать в ЕАЭС с 1 июля 2026 года.