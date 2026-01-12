8099 ОК БСН моб
Сокращение штата

Можно ли сократить предпенсионера

Уволить по сокращению работника предпенсионного возраста можно, если должность фактически сокращается.

Роструд спросили – имеют ли право уволить под сокращение штата сотрудника предпенсионного возраста (57 лет).

Места не аннулированы, а переданы в другой отдел при этой же организации

«Имеют, если должность фактически сокращается», — ответило ведомство.

Это предусмотрено в п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК – трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях сокращения численности или штата работников организации или ИП.

