Трудовые отношения

После новогодних праздников сотрудники острее всего чувствуют выгорание

Январь назвали самым трудным месяцев в работе, в этот период работники острее всего ощущают усталость и выгорание.

Каждый 10-й сотрудник признался, что после Нового года острее всего чувствует усталость от работы. Треть россиян назвали январь самым сложным карьерным месяцем.

24% работников хотели бы продлить каникулы и взять отпуск, причем 5% уже запланировали такой отдых, а 6% пожаловались на финансы, которые не позволяют это сделать. Не получили разрешения начальства уйти в отпуск в январе 13%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Level Group.

Считают январь месяцем спокойного планирования 29% сотрудников, а 36% не замечают особой разницы между началом года и другими рабочими периодами.

