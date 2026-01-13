Будут ли санкции, если запись об увольнении сделает новый работодатель

Основанием для внесения записи об увольнении в трудовую книжку будет решение суда, санкции в отношении нового работодателя не предусмотрены.

После декретного отпуска сотрудница не смогла выйти на работу: кабинеты закрыты, работодателя по юридическому и фактическому адресу не было. То есть не было и возможности уволиться по собственному желанию и забрать трудовую книжку.

Было подано исковое заявление, суд удовлетворил иск.

Кто ставит отметку об увольнении, и если это сделает новый работодатель, то не будут ли применены к нему санкции, так как сведения об увольнении будут переданы не в срок, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Решение суда является основанием для внесения записи об увольнении в трудовую книжку. Такую запись будет вправе внести новый работодатель при трудоустройстве», — ответил Роструд.

При этом санкции в отношении нового работодателя не предусмотрены.

Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов (ст. 264,ст. 265 ГПК), добавило ведомство.