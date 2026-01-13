Минцифры хочет вернуть налоговые льготы IT-компаниям с госучастием

Получить аккредитацию в реестре Минцифры смогут не только коммерческие компании, но и организации с государственным участием, а также госорганы, которые связаны с IT.

IT-компаниям с госучастием и разработчикам важных IT-решений могут предоставить доступ к налоговым льготам, которые предусмотрены для аккредитованных частных компаний. Пока что такие организации работают без послаблений.

Минцифры предлагает дать особые условия разработчикам программного обеспечения и баз данных для государственных систем (ГИС), особо значимых проектов, а также владельцам ПО для предустановки на смартфоны и поставщикам решений для критической инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства о критериях для аккредитации госкомпаний в сфере IT.

«Документ вводит возможность для компаний с госучастием, которые занимаются разработкой IT-решений и вносят вклад в цифровое развитие страны, получать налоговые льготы, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний», — сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В реестре министерства будет можно получить аккредитацию не только компаниям, но и государственным органам, чья работа связана с IT. Это позволит обеспечить специалистам высокий уровень защиты и жизни.

В 2026 году аккредитованные IT-компании могут применять пониженный тариф страховых взносов (15% вместо 30% с предельной базы и 7,6% — сверх нее). Ставка налога на прибыль для таких организаций 5%, тогда как стандартная — 25%.