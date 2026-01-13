8095 Премиум моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Спецрежимы

⌛ Отказаться от спецрежимов нужно до 15 января 2026

Чтобы отказаться от работы на специальном налоговом режиме в 2026 году, нужно уведомить налоговую.

УФНС по новым регионам напоминает, что для отказа от применения специальных налоговых режимов в 2026 году нужно уведомить об этом налоговую до 15 января.

Каждый режим предусматривает свою форму:

Отказаться от автоУСН нужно было не позднее 12 января и только через ЛК налогоплательщика или уполномоченный банк.

Для остальных спецрежимов уведомление подается несколькими способами:

  • в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС;

  • на бумаге – лично, через представителя или почтой.

Подробнее о том, как меняется учет на спецрежимах в 2026 году, узнаете на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2026, добавили уроки по расчету НДС на УСН, НДФЛ, НДС 22% и составлению отчетности на ОСНО и УСН.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Автор

Houzzy
Обзоры для бухгалтера

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027

В этой подборке вы найдете 50 дизайн-студий, чьи проекты вдохновляют, удивляют и остаются в памяти. Мы собрали лучшие дизайнерские бюро и студии, которые умеют слышать клиента, трансформировать идеи в гармоничное пространство и создавать не просто красивую картинку, а настоящее ощущение дома.

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027
1
PROID.studio

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум