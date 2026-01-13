⌛ Отказаться от спецрежимов нужно до 15 января 2026

Чтобы отказаться от работы на специальном налоговом режиме в 2026 году, нужно уведомить налоговую.

УФНС по новым регионам напоминает, что для отказа от применения специальных налоговых режимов в 2026 году нужно уведомить об этом налоговую до 15 января.

Каждый режим предусматривает свою форму:

для УСН — КНД 1150002;

для ЕСХН — КНД 1150008.

Отказаться от автоУСН нужно было не позднее 12 января и только через ЛК налогоплательщика или уполномоченный банк.

Для остальных спецрежимов уведомление подается несколькими способами:

в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС;

на бумаге – лично, через представителя или почтой.

