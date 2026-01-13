Говырин: новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать зарплату
Новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать размер фиксированного оклада. Он остается, даже если рабочих дней меньше.
Но зарплата может быть меньше у тех, кто получает ее по фактически отработанному времени или объему работ, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Главный юридический ориентир по деньгам прост: наличие праздничных дней в месяце не дает работодателю права уменьшать оклад. Эта формула прямо закреплена в ст. 112 ТК: оклад за месяц сохраняется, даже если рабочих дней меньше.
Поэтому разговоры про "урезанную январскую зарплату" относятся прежде всего к тем, у кого оплата зависит от фактически отработанного времени или объема работ, и к тем, у кого значимая часть дохода складывается из премий и иных выплат по внутренним положениям», — пояснил парламентарий.
Для работников, которые получают зарплату не как оклад, ТК предусматривает дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни. Его размер и порядок устанавливаются коллективным договором, локальным актом или трудовым договором.
«Если работа все же выполнялась в выходной или праздничный день, включается ст. 153 ТК: оплачиваются именно часы, которые реально отработаны в этот день, и оплата идет в повышенном размере; для сдельной и почасовой систем минимальная планка привязана к двойному расчету. Вариант с днем отдыха вместо денег допускается, когда работник сам выбирает такой способ компенсации, и этот выбор фиксируется», — добавил Говырин.
Из-за длинных выходных меняются сроки выплат: если установленная дата зарплаты совпала с выходным или праздничным днем, платить должны накануне. При этом зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца.
Поэтому в январе первая выплата за месяц иногда выглядит меньше обычной: в начале месяца меньше рабочих дней. Но окончательный расчет закрывает весь месяц по правилам вида оплаты труда, уточнил депутат.
