Говырин: новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать зарплату

В январе 2026 первая выплата за месяц может быть меньше, но окончательный расчет закрывает весь месяц по правилам оплаты труда.

Новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать размер фиксированного оклада. Он остается, даже если рабочих дней меньше.

Но зарплата может быть меньше у тех, кто получает ее по фактически отработанному времени или объему работ, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Главный юридический ориентир по деньгам прост: наличие праздничных дней в месяце не дает работодателю права уменьшать оклад. Эта формула прямо закреплена в ст. 112 ТК: оклад за месяц сохраняется, даже если рабочих дней меньше. Поэтому разговоры про "урезанную январскую зарплату" относятся прежде всего к тем, у кого оплата зависит от фактически отработанного времени или объема работ, и к тем, у кого значимая часть дохода складывается из премий и иных выплат по внутренним положениям», — пояснил парламентарий.

Для работников, которые получают зарплату не как оклад, ТК предусматривает дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни. Его размер и порядок устанавливаются коллективным договором, локальным актом или трудовым договором.

«Если работа все же выполнялась в выходной или праздничный день, включается ст. 153 ТК: оплачиваются именно часы, которые реально отработаны в этот день, и оплата идет в повышенном размере; для сдельной и почасовой систем минимальная планка привязана к двойному расчету. Вариант с днем отдыха вместо денег допускается, когда работник сам выбирает такой способ компенсации, и этот выбор фиксируется», — добавил Говырин.

Из-за длинных выходных меняются сроки выплат: если установленная дата зарплаты совпала с выходным или праздничным днем, платить должны накануне. При этом зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца.

Поэтому в январе первая выплата за месяц иногда выглядит меньше обычной: в начале месяца меньше рабочих дней. Но окончательный расчет закрывает весь месяц по правилам вида оплаты труда, уточнил депутат.

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату и налоги, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь составлять отчетность без ошибок и сможете защитить компанию от штрафов и проверок налоговой инспекции. Мы обновили программу под требования налоговой реформы-2026.

Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.