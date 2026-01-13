Почти в 82% случаев банки отказывают клиентам в розничном кредитовании

Больше всего отказов в получении кредитов получили жители Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.

В декабре 2025 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты составила 81,9%. Это на 3,7% больше того же показателя в декабре 2024 года. Если сравнивать значение с ноябрем 2025, то доля отказов немного сократилась: на 0,8% — с 82,7% до 81,9%.

«В декабре 2025 года составила 81,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,7 процентного пункта», — сказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Чаще всего кредиты не одобряют жителям Кемеровской области (83,7% отказов), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областей, Алтайского (83%) и Краснодарского края (82,9%).

Меньший процент отказов в Удмуртской Республике (78,1%), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) и Белгородской (78,7%) областях.

В Москве и Санкт-Петербурге процент отказов в потребительском кредитовании составил 79% и 79,4% соответственно.

Директор НБКИ Алексей Волков считает, что банки сейчас находятся в условиях серьезных ограничений по кредитованию, поэтому не спешат рисковать. У организаций началась борьба за клиентов с высоким уровнем кредитоспособности.